Sheinbaum dice que nuevo incidente de Tren Interoceánico en México no fue descarrilamiento

“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren tras el percance ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, donde una locomotora y varios vagones de carga se salieron parcialmente de la vía durante la madrugada del martes.

Sheinbaum aseguró que el hecho fue reportado por la Secretaría de Marina (Semar), responsable de la operación del proyecto ferroviario, y aseguró que ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas.

“Ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, indicó.

El miércoles, la Semar informó que el accidente no dejó personas lesionadas ni provocó afectaciones mayores y precisó que se activaron los protocolos de seguridad para retirar la locomotora y los vagones involucrados, además de liberar la vía para mantener la operación ferroviaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La dependencia añadió que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec realiza una revisión técnica para esclarecer lo ocurrido.

Sheinbaum adelantó, además, que próximamente dará a conocer información sobre el futuro del servicio de pasajeros, suspendido desde diciembre pasado tras el accidente más grave registrado en la historia reciente del proyecto.

La mandataria explicó que ya se cuenta con observaciones elaboradas por la empresa consultora TÜV, contratada para analizar la operación ferroviaria y emitir recomendaciones de seguridad, y que ya están revisadas por las autoridades responsables del corredor.

El incidente ocurrió en la misma zona de Asunción Ixtaltepec donde en diciembre de 2024 un tren de pasajeros del CIIT descarriló, accidente que dejó 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.

En abril pasado, la Fiscalía General de la República concluyó que aquel siniestro fue provocado por exceso de velocidad y negligencia de la tripulación, descartando fallas en la infraestructura ferroviaria.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los principales proyectos de infraestructura impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de la franja más estrecha del territorio mexicano y competir como alternativa logística al Canal de Panamá.