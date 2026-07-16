Tradicional feria rural de Argentina abre sus puertas y espera anuncios de Milei

La 138 edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional (Expo Rural), que estará abierta al público hasta el 26 de julio en Buenos Aires, cuenta con unos 400 expositores de los sectores más diversos, incluyendo desde maquinaria agrícola, automóviles y productos veterinarios hasta servicios de todo tipo para el sector rural.

"El campo nos une porque es el sector más competitivo y productivo de nuestro país", destacó a la prensa Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las mayores patronales agropecuarias del país y que desde 1875 organiza esta exposición.

La feria se ha consolidado como punto de referencia para la exhibición y premiación de la mejor genética animal del país, con una participación de 2.580 ejemplares este año, un 10 % más que en la pasada edición.

Por la 'arena de Palermo' -como llaman al enorme predio que acoge a la exposición en plena ciudad de Buenos Aires- pasarán este año animales de un centenar de razas de bovinos, caprinos, equinos, ovinos, porcinos, conejos y aves, éstas últimas de regreso tras cuatro años de ausencia.

Visitada en 2025 por 1,3 millones de personas, la Expo Rural es siempre un curioso escenario que mezcla tradiciones gauchescas, paseos familiares, mesas de negocios y política.

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Por aquí desfilan dirigentes de todos los partidos en busca de tender lazos con el siempre influyente sector agropecuario, el cual, sobre todo en épocas de 'vacas flacas', sube la voz y utiliza la exposición de Palermo para amplificar sus reclamos al gobierno de turno.

No parece que sea ése el tono de esta edición. Aunque el campo sigue reclamando mejoras tributarias y de infraestructura, atraviesa la bonanza de una campaña agrícola récord y mantiene una buena relación con Milei.

Según ha confirmado Pino, Milei estará presente el 26 de julio en el acto de cierre, ocasión en la que el año pasado el jefe de Estado anunció una reducción de los derechos de exportación para productos agropecuarios, una medida celebrada por el sector rural, que sigue esperando la eliminación total de esos tributos que en Argentina se denominan retenciones.

"El presidente no nos adelantó nada de si va a haber algún tipo de anuncio. Pero siempre que un presidente viene a hablar en esta tribuna, habitualmente trae noticias", expresó el dirigente rural.

La actividad agropecuaria y las cadenas industriales asociadas tienen un fuerte peso en la economía argentina.

Según un reciente informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en 2025 las cadenas agroindustriales aportaron el 22 % del PIB argentino, un porcentaje equivalente a 126.548 millones de dólares.

Las cadenas agroindustriales generan el 60 % de los ingresos por exportaciones de Argentina (52.904 millones de dólares en 2025) y emplean a 4,2 millones de personas, el 22 % del trabajo privado en el país.

Según datos de FADA, Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja y de aceite y jugo de limón, el segundo de harina de soja, el tercero de maíz, el cuarto de leche en polvo y aceite de girasol y el quinto de porotos de soja, entre otros puestos relevantes en el mercado global de productos agrícolas.

El sector tiene además peso propio en las cuentas del país suramericano: aporta el 96 % de la recaudación por derechos de exportación, unos 5.769 millones de dólares en 2025.