"Anoche, en una autopista cerca de la ciudad de Schastie (Felicidad), las Fuerzas Armadas Ucranianas atacaron un automóvil. Trágicamente, el conductor y dos pasajeros fallecieron. Solo un hombre sobrevivió y los médicos aún luchan por su vida", escribió en redes sociales el gobernador de Lugansk leal a Moscú, Leonid Pásechnik.

Agregó que en "el mismo tramo de carretera, resultó herido el conductor de un camión".

"Otros camiones y coches sufrieron daños, pero no hubo víctimas mortales", señaló.

Paralelamente, cinco personas resultaron heridas en otras localidades de la región por ataques enemigos con drones contra viviendas particulares, un centro médico y un mercado, dijo Pásechnik.