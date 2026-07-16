Un terremoto de magnitud 5,9 sacude la Isla Sur de Nueva Zelanda

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, el seísmo ocurrió a las 21:14 hora local (9:14 GMT), con epicentro situado a 42,3 kilómetros al noroeste de la ciudad de Te Anau, con más de 1.900 habitantes, y a una profundidad de 76 kilómetros.

Asimismo, la evaluación preliminar de USGS situó el riesgo de pérdidas económicas y víctimas en nivel verde, lo que sugiere un impacto limitado.

Nueva Zelanda se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y Oceanía y registra unos 14.000 terremotos cada año, de los que entre 100 y 150 tienen la suficiente potencia como para ser percibidos.

La tragedia más reciente causada por un terremoto ocurrió el 22 de febrero de 2011 cuando al menos 185 personas murieron en un seísmo de 6,3 grados que sacudió la ciudad neozelandesa de Christchurch y causó daños en 30.000 edificios.