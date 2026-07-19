Autoridades en México capturan a uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación

Fuentes de seguridad y medios locales detallaron que el presunto criminal detenido es José Guadalupe Ahumada Villegas, alias 'M4'.

Las personas capturadas están vinculadas con los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, venta de droga, robo a transporte de carga, venta de armas, extracción y venta ilegal de hidrocarburo y son integrantes de la citada organización criminal.

En un comunicado conjunto, las agencias de seguridad indicaron que en el estado de Nayarit, agentes ejecutaron siete revisiones a inmuebles en los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, donde capturaron a las 10 personas, entre ellas a Ahumada Villegas.

En los inmuebles decomisaron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares.

Los detenidos junto con lo decomisado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica, mientras quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

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En el operativo participaron agentes de las secretarías de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Previamente, autoridades mexicanas arrestaron a Justo Aurelio Rivera Parrazales, presunto operador logístico y financiero de la organización delictiva Cártel del Noreste en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán (sureste).

Además del arresto al citado sujeto, se decomisaron 15 vehículos de alta gama y diversos bienes con un valor aproximado de más de 145 millones de pesos (unos 8,2 millones de dólares) lo que afecta la estructura financiera del grupo delictivo.