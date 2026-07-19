Cedeao respalda el proyecto de gasoducto Marruecos-Nigeria con acuerdo intergubernamental

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Cedeao firmaron en una cumbre en Freetown un acuerdo intergubernamental que regula el desarrollo del proyecto, según informó la agencia de noticias marroquí MAP.

La firma del acuerdo formaliza la adhesión de los Estados miembros de la Cedeao a la iniciativa, impulsada por Marruecos y Nigeria y desarrollada por la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (Onhym) y la Nigerian National Petroleum Company Limited.

"Este importante hito alcanzado en Freetown abre el camino a las próximas etapas de lanzamiento del proyecto", explicó la misma fuente que añadió que van a incluir la creación de una sociedad del proyecto, con sede en la ciudad marroquí de Casablanca, y el establecimiento de la autoridad de gobernanza del Gasoducto (Pipeline Higher Authority), con sede prevista en Abuya (Marruecos), antes de la movilización de los inversores y la preparación de la decisión final de la inversión.

El gasoducto, de unos 6.900 kilómetros de longitud, conectará Nigeria con Marruecos para enlazar posteriormente con la red europea de gas. Tendrá una capacidad de transporte de 30.000 millones de metros cúbicos anuales de gas natural, de los cuales hasta 15.000 millones podrían destinarse a Marruecos y Europa, mientras el resto abastecerá a los mercados de África Occidental.

Con una inversión estimada de 25.000 millones de dólares (21.000 millones de euros), el proyecto busca impulsar la integración energética regional, favorecer la generación eléctrica y la industrialización de los países de África Occidental, explicó la agencia de noticias marroquí.