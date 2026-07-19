Ciudades mayas al sureste de México exhiben cientos de tesoros precolombinos

“El Museo de Ichkaantihó, que se ubica en la zona arqueológica de Dzibilchaltún, muestra 352 objetos que nutren la historia de nuestras civilizaciones”, explicó la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza.

Ante el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; autoridades federales y estatales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó este domingo que se destinaron 180 millones de pesos (10,2 millones de dólares) para el nuevo museo de Dzibilchaltún.

El antiguo museo del Pueblo Maya tenía una perspectiva general de la civilización precolombina, “pero ahora tendrá la historia de Ichakaansihó, “la ciudad que gobernó en la parte norte de Yucatán y tuvo relaciones políticas con el centro de México y Centroamérica”.

La relevancia del acervo del museo de Dzibilchaltún son los resultados de décadas de investigación, como la estela 19, el entierro de un dignatario, la ofrenda de las Siete Muñecas y las vasijas recuperadas en el Cenote X´lakah.

Los hallazgos - 352 piezas que se exhiben en el museo - permiten entender la organización política, el poder y la relevancia que alcanzó esta urbe maya”, admitió Curiel de Icaza.

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Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, resaltó el trabajo de arqueólogos, custodios y restauradores del INAH, “seguiremos de la mano con el Instituto para que zonas arqueológicas, museos y tradiciones reciban el impulso que merece”.

“La historia del pueblo maya es el corazón de la identidad yucateca y la vamos a defender y difundir para que el mundo conozca su grandeza”, dijo el funcionario regional.

En el Museo Arqueológico del Puuc, que abrió sus puertas el sábado en la ciudad prehispánica de Kabah, con una inversión de 227 millones de pesos (13 millones de dólares), exhibe mascarones de Chaac, el dios maya de la lluvia; estelas encontradas en la zona arqueológica de Uxmal, el ajuar de un guerrero Itzá, una ofrenda de jade y otras 250 piezas que resaltan 20 años de investigación.

El nuevo recinto forma parte de la Ruta Puuc, que comprende las urbes mayas de Uxmal, Sayil, Labná, Xlapak, Chalmultún y las Grutas de Loltún.

Kabah, que está a 100 kilómetros de Mérida, cuenta con palacios y templos dedicados a Chaac y un arco monumental que conduce al Sacbé (camino blanco) de Uxmal.

A unos metros del nuevo museo está el Codz Poop, que en lengua maya significa 'alfombra enrollada' del periodo Clásico Terminal (650-950 d.C.).

A la inauguración del museo de Kabah, que en lengua maya significa 'Señor de la mano fuerte o poderosa', acudieron indígenas mayas de comunidades aledañas.