La ONG Open Arms llega a Cuba con un donativo para un hospital infantil en La Habana

El buque de Open Arms partió de Barcelona en mayo y realizó un trayecto de 6.200 millas para trasladar a Cuba un cargamento de paneles solares, baterías de repuesto y material sanitario financiado con más de 160.000 euros (equivalentes a 182.816 dólares) recaudados mediante la autogestión de más de 4.000 donantes.

El destino de la donación es dotar de autonomía energética a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), los cuidados intermedios y el laboratorio clínico del hospital pediátrico habanero Juan Manuel Márquez.

En el acto de recibimiento a la misión humanitaria, el fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms, el activista español Óscar Camps, declaró a la prensa que esta iniciativa "es una humilde colaboración que hace la organización con el apoyo del pueblo español" en busca de visibilizar el impacto humanitario del bloqueo de Estados Unidos sobre el país caribeño.

Camps felicitó al pueblo cubano, que "resiste y está soportando un bloqueo inhumano, sois los verdaderos héroes y el mensaje que traigo de mi país al pueblo cubano es que no estáis solos, que este es el principio, esperemos que cunda el ejemplo", afirmó.

"Estamos en un momento muy difícil por una vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y de los convenios internacionales flagrante", señaló Camps, en alusión al bloqueo económico y energético que aplica Estados Unidos a la isla.

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Asimismo el activista catalán abogó por "dar un poco de visibilidad al problema que tiene Cuba" y se mostró confiado de que ello "generará corrientes empáticas de otras organizaciones que querrán colaborar y hacer lo mismo" que la Open Arms.

En ese sentido señaló que su comunidad autónoma -Cataluña- ha destinado medio millón de euros a las organizaciones que están trabajando en Cuba "después de que arrancamos con nuestra misión".

"Ya ha valido la pena. Hemos aportado una gotita, un granito de arena para intentar devolver la solidaridad que siempre hemos recibido del pueblo de Cuba", añadió.

La delegación de la misión humanitaria 'Rumbo a Cuba' incluye a varios los eurodiputados Miguel Urban Crespo, cofundador del Partido Podemos; Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego; Su Moreno (Candidatura de Unidad Popular), y Aída Llauradò (Comunes), quienes participaron el sábado último en una actividad en la institución cultural Casa de las Américas.

Este lunes, los promotores de "Rumbo a Cuba" tienen previsto visitar el hospital al que han dedicado esta iniciativa, así como participar en una actividad con niños y niñas en un centro cultural de la capital cubana.

En marzo pasado, la isla recibió el "Convoy Nuestra América", una flotilla que zarpó desde México y transportó 14 toneladas de alimentos, medicamentos y paneles solares con el fin de aliviar la severa crisis energética y el impacto del embargo estadounidense en la isla.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el asedio petrolero aplicado por EE.UU. y sanciones adicionales que han agravado la crisis económica que arrastra la isla desde hace seis años.

La economía estatal está casi paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % este ejercicio (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos).