Magyar preguntará a la ajedrecista Judit Polgár si acepta ser presidenta de Hungría

El anuncio del mandatario fue publicado en su cuenta de Facebook esta noche, un día después de que Sulyok informara de que había refrendado una reforma constitucional que incluye su propia destitución este 20 de julio, a pesar de considerar esa enmienda "un grave y vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político".

Momentos después, Magyar señaló que para el nombramiento del sucesor de Sulyok —un hombre leal al exprimer ministro Viktor Orbán que asumió el cargo en 2024— esperaba recibir propuestas de candidatos por parte de "partidos, figuras públicas, la sociedad civil y particulares".

Hoy, en una carta abierta enviada a la presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, 16 destacadas personalidades húngaras de la ciencia, la cultura y el deporte recomendaron a Polgár, de 49 años, para ocupar la jefatura del Estado.

Magyar coincidió en que la ajedrecista sería la persona idónea para asumir el cargo más alto del país en un momento en que la nación requiere "unidad" y "un presidente del que todos los húngaros puedan sentirse orgullosos".

"Mañana me reuniré con ella para preguntarle si está lista para servir a la nación en un nuevo rol hasta que se adopte la nueva Constitución", escribió el primer ministro, quien resaltó que sería un honor si la cinco veces campeona olímpica de ajedrez "acepta la invitación".

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"El nombre de Judit Polgár ha sido sinónimo de talento y perseverancia durante décadas. Como la jugadora de ajedrez más exitosa de la historia, lideró la clasificación mundial femenina durante 26 años ininterrumpidamente, además de figurar entre los diez mejores en la clasificación mundial absoluta", recordó el mandatario.

"El reconocimiento que ha recibido no se debe a sus afiliaciones o conexiones políticas, sino a su excepcional talento, dedicación, resiliencia sin precedentes e integridad. Es una húngara cuyo desempeño le ha valido el respeto y el reconocimiento tanto en su país como en el resto del mundo", añadió.

El Parlamento húngaro dispone de un plazo máximo de 30 días para elegir al sucesor de Sulyok. Durante este periodo de transición, y hasta que se nombre a un nuevo titular, las funciones presidenciales se transferirán de forma interina a la presidenta del hemiciclo.