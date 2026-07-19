Merz dice que en Alemania se vive "una crisis de confianza en la democracia"

"Tenemos en general una crisis de confianza en la democracia. Y combatirla no sólo es cuestión del Gobierno sino de todos los partidos democráticos", dijo Merz al ser preguntado por los datos de las encuestas que muestran una escasa confianza en el Gobierno.

Merz dijo además que había salido preocupado de la última plenaria del Bundestag por el tono empleado por los partidos de la oposición, no sólo de parte de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de La Izquierda sino también por parte de Los Verdes.

"Admito que salí preocupado de la última plenaria del Bundestag por el tono. Con la AfD y La Izquierda ya estamos acostumbrados. Pero entre tanto también se siente en Los Verdes. Se pueden tener discrepancias claras, yo también realice duros ataques al Gobierno siendo jefe de la oposición. Pero hay que cuidar el tono", sostuvo Merz.

"Esa última plenaria no fue buena publicidad para la democracia", agregó.

Según la última entrega del Politbarometer de la ZDF, una de las encuestas de opinión de referencia en Alemania, un 68 por ciento de los alemanes están descontentos con el trabajo del Gobierno y un 70 por ciento con el trabajo de Merz.

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Si hubiera elecciones generales este domingo, según la misma encuesta, la AfD sería el partido más votado con el 27 por ciento, seguido por el bloque conservador formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de Merz, y la Unión Socialcristiana (CSU), con el 23 por ciento, Los Verdes con el 14 por ciento, La Izquierda con el 13 por ciento y el Partido Socialdemócrata (SPD), socio minoritario de la coalición de Gobierno, con el 12 por ciento.

Esa constelación dejaría sin mayoría parlamentaria a la actual alianza gubernamental.

El reto electoral inmediato para la CDU de Merz y el Gobierno en general serán las elecciones regionales en septiembre en dos estados del este de Alemania, Sajonia Anhalt y Mecklenburgo Antepomerania, y en la ciudad estado de Berlín.

En Sajonia Anhalt las encuestas apuntan a que AfD podría alcanzar incluso la mayoría absoluta pero aunque no se llegue a ese extremo la CDU se vería probablemente ante un problema al tener que buscar algún tipo de cooperación con La Izquierda para poder gobernar.

La CDU tiene como principio no cooperar ni con la AfD ni con la Izquierda.

En Mecklenburgo Antepomerania, aunque AfD puede ser el partido más votado, mucho apunta a que la primera ministra socialdemócrata Manuela Schwesig podría seguir gobernando, aliada con La Izquierda y Los Verdes.

En Berlín los últimos sondeos apuntan a que la actual coalición entre la CDU y el SPD se quedará sin mayoría y podría ser relevada por un tripartido formado por La Izquierda, Los Verdes y el SPD.