Petro acepta ser el jefe de la oposición colombiana después de unas vacaciones

"Me han pedido en Tunja que sea jefe político del Pacto Histórico, cuando salga de la Presidencia de la República (...) acepto la propuesta de mi partido", escribió el mandatario en su cuenta de X, un día después de que el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda planteara esa posibilidad durante un acto en Tunja, capital del departamento de Boyacá (centro).

Petro afirmó que espera "una bancada unida" y aseguró que ha pedido "el reglamento más estricto" para que "toda votación sea de verdad pública".

"Mañana espero de la bancada una decisión unánime y pública hasta en su voto individual", agregó el mandatario, en referencia a la instalación del nuevo Congreso el lunes y a la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

Para la presidencia del Senado figuran como principales candidatos Alfredo Deluque, del Partido de la U y cercano al presidente electo, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático, mientras que para la Cámara de Representantes el aspirante con más opciones es el congresista uribista Daniel Briceño, pues fue el más votado en las legislativas del pasado 8 de marzo.

El mandatario saliente insistió en que durante su Gobierno dio "todas las garantías democráticas" a la oposición y sostuvo que "ni la derecha se debe criminalizar por el hecho de ser derecha, (...) y tampoco el progresismo se debe criminalizar".