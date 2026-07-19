Sheinbaum felicita a España por conquistar el Mundial y a México por ser la "mejor sede"

"Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato", afirmó la mandataria norteamericana en sus redes sociales luego de que los ibéricos derrotaran por 1-0 a la selección de Argentina.

Agregó: "Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones".

Luego de asistir a la final en Nueva York por invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también felicitó a su país, sus ciudadanos y a su selección: "Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó".

Este domingo, Sheinbaum entregó el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial, el español Rodri, durante el evento de premiación tras finalizar el partido.

La mandataria mexicana entregó medallas a los jugadores de ambas selecciones junto con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, el presidente Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

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Sheinbaum señaló que los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— "demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo".

México acogió su tercera Copa Mundial de fútbol tras las ediciones de 1970 y 1986, con lo que se convirtió en el primer país de la historia en lograr esta hazaña en un torneo coorganizado con Estados Unidos y Canadá que estrenó un formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fueron las sedes de 13 partidos, incluido el partido inaugural México-Sudáfrica celebrado el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca).