Canasta alimentaria de una familia en Venezuela bajó 2,1 % en junio, hasta 756,45 dólares

En nota de prensa, la organización indicó que el salario mínimo, de 130 bolívares desde 2022 (0,17 dólares mensuales), solo cubre el 0,03 % del costo total de la canasta.

"Esto genera un déficit del 99,97 % para que un hogar de cinco integrantes pueda cubrir los 60 productos de primera necesidad", añadió.

El Cendas-FVM sostuvo que una familia venezolana requirió el equivalente a 3.433,11 salarios mínimos íntegros para costear exclusivamente su alimentación o más de tres bonos gubernamentales de 240 dólares.

Además, señaló que una familia requirió de 13,56 dólares para la compra de agua potable, ya que en el país caribeño el recurso distribuido por tubería no cumple con parámetros básicos de potabilidad, según expertos y organizaciones no gubernamentales.

Los productos que más registraron incrementos en junio pasado fueron las raíces, tubérculos y otros (21,38 %), granos (15,48 %), café (14,60 %), leche, queso y huevos (12,65 %), así como grasas y aceites (12,31 %).

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"La pérdida del poder adquisitivo del salario base obliga a la población a depender casi exclusivamente de bonificaciones complementarias discrecionales, remesas exteriores, ayuda internacional y actividades del sector informal para intentar mitigar la brecha nutricional en las regiones más afectadas (por los terremotos del pasado 24 de junio)", subrayó la ONG.

En junio, la inflación se disparó al 13,8 %, el mes de los devastadores sismos que afectaron la zona norte de Venezuela, según el Banco Central (BCV), lo que representa un incremento con respecto a mayo cuando la inflación fue del 6,3 %.

Asimismo, la inflación acumulada se ubicó en 129,8 %, dijo el ente emisor, que también registró un incremento en el sector transporte con un 16,2 %, seguido por el servicio de educación con un 15,2 % y la vivienda con el 14,9 %.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el país suramericano ha accedido a 346 millones de dólares de "sus propios recursos" del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.