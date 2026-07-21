Tigre pone un pie en octavos de la Sudamericana al golear a Nacional en Montevideo

El equipo dirigido por Diego Dabove golpeó desde el inicio en el Gran Parque Central de Montevideo. Apenas a los dos minutos, Jalil Elías abrió el marcador tras una jugada iniciada en un tiro libre ejecutado por Gonzalo Martínez y una asistencia de cabeza de Alan Barrionuevo.

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Nacional intentó reaccionar adelantando sus líneas, pero Tigre volvió a golpear antes del descanso. En tiempo de adición de la primera etapa, Nacho Russo sacó un potente remate cruzado para establecer el 2-0.

En el complemento, el panorama se complicó aún más para el conjunto uruguayo con la expulsión de Bruno Zuculini, quien vio la segunda tarjeta amarilla. Con un hombre de más, Tigre controló el trámite y liquidó el encuentro en el tiempo añadido gracias a un zurdazo desde fuera del área de Elías Cabrera, que decretó el definitivo 3-0.

El paraguayo Alfio Oviedo ingresó en la recta final del compromiso y colaboró en el cierre del partido para un Tigre que dio un paso importante hacia la clasificación.

La serie se definirá el próximo martes en el estadio José Dellagiovanna, donde Nacional buscará una remontada histórica para seguir con vida, mientras que Tigre intentará sellar su boleto a los octavos de final, instancia en la que espera Montevideo City Torque.