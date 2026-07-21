Baruja y Latorre coinciden en que Alliana definirá la chapa presidencial tras las municipales

Las principales figuras mencionadas como posibles compañeros de fórmula de Pedro Alliana para las elecciones generales de 2028 coincidieron este martes en un mensaje político: será el actual vicepresidente de la República y precandidato presidencial quien tendrá la última palabra para definir a su compañero de chapa. Además, remarcaron que la prioridad del movimiento Honor Colorado sigue siendo la campaña para las elecciones municipales del 4 de octubre.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, participaron del acto por el Freedom 250, realizado en el Hotel Sheraton para conmemorar los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde fueron consultados sobre la conformación de la futura chapa oficialista.

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La prioridad sigue siendo la elección municipal

Baruja sostuvo que todavía “no hay nada definido” respecto a la candidatura vicepresidencial y enfatizó que el oficialismo debe concentrarse en los comicios municipales antes de abrir el debate sobre la dupla presidencial.

El ministro afirmó que Alliana tiene “la prioridad de elegir a su compañero de fórmula”, privilegiando una relación basada en la confianza y el trabajo conjunto. Incluso puso como ejemplo el entendimiento político entre el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Alliana, al que calificó como un modelo para la futura conducción del país.

Baruja también descartó que dentro de Honor Colorado se esté analizando integrar a dirigentes ajenos al movimiento en la chapa presidencial y defendió el mecanismo tradicional del Partido Colorado, basado en la competencia interna y la posterior unidad partidaria. Según dijo, las experiencias de alianzas construidas únicamente sobre acuerdos electorales terminaron generando crisis políticas en el país.

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Latorre evita hablar de una puja interna

Por su parte, Raúl Latorre negó estar inmerso en una disputa por la vicepresidencia y aseguró que actualmente concentra sus esfuerzos en su gestión al frente de la Cámara de Diputados, su familia y la campaña electoral del Partido Colorado.

El legislador destacó el proceso de unidad que, según afirmó, se consolidó alrededor de la candidatura de Camilo Pérez para la Municipalidad de Asunción y consideró que ese escenario fortalece al oficialismo de cara a las municipales. También reiteró que la decisión sobre la integración de la chapa presidencial corresponde exclusivamente a Pedro Alliana.

Consultado sobre si le seduce integrar la fórmula presidencial, Latorre evitó alimentar especulaciones y respondió que ocupará el lugar “donde el equipo” lo convoque, reafirmando que la definición llegará una vez superadas las elecciones municipales, tal como adelantó el propio Alliana.