Fuertes vientos causan dos muertos, apagones e incendios forestales en Paraguay

Las víctimas mortales fueron una mujer indígena y su hijo de un año y tres meses que sufrieron "graves traumatismos" a causa de la caída de un árbol en una comunidad del departamento de Concepción (norte), informó la Policía, según citaron los diarios locales ABC Color y Última Hora.

En el hecho también resultó con heridas leves una niña de cinco años.

Por su parte, el director de Gestión Regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Jorge Barrios, indicó en una conferencia de prensa que las ráfagas ocurridas entre el viernes y el domingo afectaron distintos puntos en los 17 departamentos del país, donde se reportaron cortes de energía.

"Este evento climatológico que tuvimos fue realmente un poco inusual, son tres días de intensos vientos", explicó el funcionario, quien detalló que atendieron denuncias sobre cables sueltos o postes dañados por la caída de árboles.

También los vientos ocasionaron la propagación de incendios forestales "pequeños", detalló la titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, quien pidió a los cultivadores abstenerse de encender fuego en los campos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los focos, agregó Goralewski, fueron controlados "rápidamente".

La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay (DMH) alertó el sábado de la presencia de fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora en todo el país, con énfasis en la región occidental -donde está ubicada la zona conocida como el Chaco-, que comprende el 60 % del territorio nacional aunque está escasamente poblada.