La Bolsa de París cierra en equilibrio (+0,02 %) tras anuncio del bloqueo de los hutíes

París, 20 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes en equilibrio (+0,02 %) después de que los rebeldes hutíes anunciaran un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, lo que recuerda a los mercados que el riesgo energético ya no se limita únicamente al estrecho de Ormuz.