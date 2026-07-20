Mundo
20 de julio de 2026 a la - 13:00

La Bolsa de París cierra en equilibrio (+0,02 %) tras anuncio del bloqueo de los hutíes

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París, 20 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este lunes en equilibrio (+0,02 %) después de que los rebeldes hutíes anunciaran un bloqueo marítimo contra Arabia Saudí, lo que recuerda a los mercados que el riesgo energético ya no se limita únicamente al estrecho de Ormuz.

Por EFE

La plaza francesa terminó la sesión en 8.340,11 puntos, con 23 valores en verde y 17, en rojo.

Aunque el barril del Brent se mantiene por el momento en torno a los 88 dólares, el anuncio de los hutíes llevó al CAC-40 a borrar las ganancias que había logrado acumular durante la sesión hasta cerrar en equilibrio.

El fabricante de semiconductores STMicroelectronics mejoró el 2,06 %, seguido por la firma de software Dassault Systèmes y el banco BNP Paribas, con subidas del 1,45 % y el 1,33 %, respectivamente.

A la baja, valores como Saint-Gobain (-1,82 %) y el grupo de lujo LVMH (-1,67 %).