La Policía india impide por la fuerza la marcha de las 'Cucarachas' hasta el Parlamento

La Policía golpeó con palos a los manifestantes para impedir el avance de la marcha desde Jantar Mantar, un habitual punto de protesta en la capital india, y también disparó gas lacrimógeno para dispersar a multitudes cerca de la sede del legislativo, según pudo presenciar EFE.

"La Policía se está comportando como bárbaros. Es una locura cómo esta policía de (el primer ministro indio) Narendra Modi está tratando al público", declaró a EFE Akshay, un manifestante que asegura haber sido gaseado por las autoridades.

Algunos manifestantes lanzaron piedras contra agentes de seguridad.

Las autoridades, que niegan haber utilizado la violencia contra los manifestantes, habían desplegado desde temprano un dispositivo de seguridad para frenar la marcha: varias estaciones de metro en el centro de la ciudad fueron cerradas y se prohibió la congregación de más de cinco personas en algunas zonas.

La Internet Freedom Foundation, una organización india, denunció que el Gobierno cortó el internet móvil en varias zonas del centro de Nueva Delhi.

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La marcha convocada por el Cockroach Janta Party (CJP) llega tras semanas de protestas contra Pradhan, a quien responsabilizan políticamente de las filtraciones e irregularidades en varios exámenes oficiales, entre ellos la prueba nacional de acceso a medicina NEET-UG, un asunto especialmente sensible en un país donde millones de jóvenes compiten cada año por plazas educativas y empleos públicos.

"Estoy aquí para apoyar a nuestros niños y a nuestros estudiantes. El Gobierno ha sido irresponsable y solo queremos justicia", aseguró Lakshmi Singh, una profesora de matemáticas.

El CJP anunció este lunes que se había reunido con el ministro de Salud, Jagat Prakash Nadda, para transmitir sus demandas, convirtiéndose en el primer diálogo directo entre el Gobierno y los manifestantes.

Además de la renuncia del ministro de Educación, exigen la liberación del activista Sonam Wangchuk, una de las caras más visibles del movimiento, quien el sábado fue detenido e internado forzosamente en un hospital tras pasar 21 días en una huelga de hambre contra Pradhan.

La agitación llegó también al interior del Parlamento, donde las sesiones este lunes fueron suspendidas varias veces en medio de llamamientos de partidos opositores para que se debatan los escándalos en torno a los exámenes oficiales, según reportaron medios locales.

El CJP nació como una sátira en redes sociales, pero ha evolucionado en las últimas semanas hacia un movimiento de protesta juvenil contra lo que sus simpatizantes describen como una crisis de confianza en el sistema educativo y en las instituciones que regulan el acceso a oportunidades profesionales.