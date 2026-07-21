Presidente Aoun urge a Trump a que Israel se retire por completo del Líbano

Aoun considera que este repliegue "constituye un paso esencial para consolidar la estabilidad, permitir que el Estado libanés ejerza plenamente su soberanía —exclusivamente a través de sus propias fuerzas— y avanzar en la implementación del marco tripartito conjunto" firmado el pasado 26 de junio en la capital estadounidense, indicó un comunicado de la Presidencia libanesa.

Trump aseguró hoy ante los medios que el Ejército israelí continúa con la retirada consensuada entre Israel y Líbano, y después de que las tropas israelíes abrieran fuego en una de las que el acuerdo llama "zonas piloto" o zonas de despliegue condicionado fijadas en el sur del Líbano.

El Ejército libanés consolidó este martes su despliegue en Forun y avanzó en Zawtar al Gharbiya, otra de las tres zonas junto a Srifa incluidas en el acuerdo de repliegue.

La aplicación de esta retirada condicionada israelí fue anunciada en vísperas de este encuentro y sigue al acuerdo marco que anunciaron en junio Israel y Líbano, con la mediación de Washington, y a las conversaciones técnicas que han mantenido en Roma.

La milicia chií libanesa de Hizbulá, con la que Trump dijo hoy que no descarta conversar, no participa en estos acuerdos y mostró su oposición al consenso.

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Aoun también expuso este martes ante el presidente Trump "las repercusiones catastróficas de la reciente guerra en Líbano y las pérdidas humanas y económicas que esta dejó, así como los graves daños sufridos por la infraestructura en todo el territorio libanés".

El encuentro entre Trump y Aoun concluyó con la voluntad de ambos de "continuar la coordinación en la implementación de lo pactado y dar seguimiento a las iniciativas conjuntas en materia de seguridad, defensa y economía".

Asimismo, Aoun destacó la importancia de restablecer las conexiones aéreas directas suspendidas hace cuatro décadas entre Líbano y Estados Unidos, anunciadas por el presidente estadounidese.

El Líbano e Israel, países vecinos sin relaciones diplomáticas, negocian desde hace meses un acuerdo de alto el fuego tras los combates desatados en febrero, en el contexto de la guerra con Irán, y la retirada israelí del sur libanés.