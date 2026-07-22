AI está preocupada por la situación de presos vulnerables debido a ola de calor en Túnez

Según AI, las autoridades tunecinas tienen "obligaciones que exigen que las autoridades penitenciarias proporcionen una ventilación adecuada, agua potable de forma regular, atención médica y un lugar refrigerado" para los presos.

De igual forma alerta que la "falta de adopción" de estas medidas preventivas "podría dar lugar a violaciones del derecho a la vida y a la salud, así como del derecho a no ser sometido a tratos crueles o degradantes".

La ONG apoyó que el país magrebí, en su calidad de Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra la Tortura, debe cuidar los grupos que se enfrentan a enfermedades relacionadas con el calor y que pueden provocar "situaciones críticas".

Entre los presos de edad avanzada se encuentra el fundador del partido islamista Ennahda y expresidente del Parlamento tunecino Rached Ghanuchi, de 84 años, condenado a cadena perpetua y detenido desde 2023 por varios delitos, entre ellos, formación de organización terrorista", por lo que acumula penas que superan los 40 años de prisión.

Varios partidos políticos tunecinos pidieron la liberación incondicional del líder islamista tras sufrir el deterioro en su "crítica salud" y ser trasladado desde la cárcel a un hospital bajo vigilancia a principios de mayo.

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Túnez, al igual que los países magrebíes, sufre desde unas semanas una ola de calor extremo con un aumento significante de las temperaturas que según el Instituto Meteorológico Nacional superan entre 8 y 14 grados las medias habituales para el mes de julio, lo que acentúa las consecuencias de los cortes de luz y agua, que han provocado protestas improvisadas en todos los estados del país en los últimos días.