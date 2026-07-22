Al menos 1,5 millones de menores en México viven con TDAH, alerta un especialista

En una conferencia de prensa, Edilberto Peña de León, psiquiatra y neuropsiquiatra, explicó que menos del 0,5 % de los adultos reciben tratamiento farmacológico pese a que la prevalencia estimada alcanza entre el 2,5 % y el 4 % de la población.

Asimismo, afirmó que el TDAH no es un problema exclusivo de la infancia ni del ámbito escolar, sino un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar el desempeño académico, laboral, social y familiar a lo largo de la vida.

"No es una condición escolar, es una condición de vida y afecta su calidad", afirmó el especialista.

Peña de León explicó que muchas personas llegan a consulta después de años de dificultades académicas, problemas laborales o conflictos en sus relaciones personales sin haber recibido un diagnóstico, pese a que existe una explicación clínica para los síntomas que presentan.

Como ejemplo, citó una investigación realizada con 1.837 estudiantes universitarios mexicanos, en la que se encontró una prevalencia del 16,2 %, lo que dijo, evidencia que muchas personas alcanzan la educación superior sin haber sido identificadas oportunamente.

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Uno de los principales retos para detectar el trastorno, añadió, es que no existe una prueba de laboratorio ni un marcador biológico que permita confirmarlo, por lo que el diagnóstico depende de una valoración clínica especializada.

"No hay una sola causa ni un examen de laboratorio; necesitamos acercarnos a los expertos", señaló.

La evaluación considera la persistencia de síntomas como la inatención, la impulsividad, la hiperactividad o las dificultades para organizar y concluir tareas, así como el impacto que tienen en distintos ámbitos de la vida, como la escuela, el trabajo o el entorno familiar.

El especialista advirtió que el diagnóstico tardío suele traducirse en mayores dificultades emocionales y sociales.

"El diagnóstico tardío nos va a traer pacientes más problematizados", sostuvo, al explicar que muchas personas llegan a consulta después de acumular fracasos escolares, baja autoestima, dificultades laborales y problemas de adaptación.

Indicó que la valoración puede realizarse desde los cinco años de edad y debe estar a cargo de profesionales con experiencia en el trastorno, como psiquiatras, neurólogos o neuropediatras.

Una vez confirmado el diagnóstico, el tratamiento debe individualizarse y puede combinar intervenciones psicoeducativas, apoyo psicológico y, cuando esté indicado, medicamentos como el metilfenidato o la lisdexanfetamina.

Sobre este último, Peña de León explicó que, al tratarse de un profármaco que se activa principalmente en la sangre y no mediante enzimas hepáticas, ofrece una liberación más gradual y un efecto prolongado, lo que permite mantener el control de síntomas como la inatención y la impulsividad con una sola toma diaria.