América aboga por más comercio abierto, cooperación e innovación en la agricultura

"Como región, en conjunto, podemos predecir mejor los riesgos. Todos estamos luchando con los altos costos de insumos. En Estados Unidos se declaró emergencia el tema de fertilizantes", declaró en un comunicado del IICA la subsecretaria adjunta de Comercio y Asuntos Agrícolas Exteriores en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Michelle Bekkering.

La funcionaria estadounidense participó junto a ministros, viceministros y otros representantes de Gobierno de las Américas en el foro 'Sistemas agroalimentarios resilientes de las Américas: reducción de las vulnerabilidades frente a los choques externos', realizado en el marco de la reunión del Comité Ejecutivo del IICA.

El director del Instituto de Investigación sobre Políticas Alimentarias y Agrícolas (FAPRI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Missouri, Seth Meyer, explicó que los recientes episodios de volatilidad en los mercados agrícolas internacionales han seguido un patrón común: caídas simultáneas en la producción mundial, restricciones comerciales, conflictos geopolíticos y aumentos en los costos de energía y fertilizantes, mientras los precios que reciben los productores agrícolas por sus bienes se mantienen relativamente bajos.

La convergencia de estos factores exige fortalecer la resiliencia del sector mediante innovación, capacidad de adaptación y un comercio abierto y transparente, dijo Meyer.

Los participantes del foro también coincidieron en que elevar la productividad mediante innovación tecnológica, agricultura sostenible y mejores políticas públicas es clave para enfrentar esos choques externos.

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"La tecnología es clave para producir más, con mayor competitividad, menores costos y menos insumos. La agricultura inteligente, plataformas digitales, análisis de información y bioinsumos pueden elevar la productividad y ayudar a atraer a los jóvenes al sector agropecuario", comentó el viceministro de Agricultura de Costa Rica, Fernando Vargas.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo del IICA, el director general del instituto, Muhammad Ibrahim, presentó a los ministros y viceministros de la región el Plan de Mediano Plazo (PMP) 2026-2030, el cual pretende fortalecer los sistemas agroalimentarios del hemisferio y favorecer su sostenibilidad económica, ambiental y social, mediante acciones como el desarrollo de incentivos para empoderar a mujeres y jóvenes en la agricultura y para mitigar la migración de las zonas rurales a las ciudades.

El plan establece cuatro programas de cooperación técnica: ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo productivo; comercio internacional, integración regional y agronegocios; sanidad agropecuaria, bioseguridad e inocuidad y calidad de los alimentos; y recursos naturales estratégicos para la productividad y la resiliencia de los sistemas agroalimentarios.