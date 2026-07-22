Argentina impulsará cambios en la ley de 'inocencia fiscal' para declarar de ahorros

"El objetivo es que la gente pueda formalizar estos ahorros. (...) Necesitamos que ese ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente", dijo el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en una rueda de prensa.

Por impulso del Ejecutivo de Javier Milei, el Parlamento argentino aprobó a finales de 2025 la ley de 'inocencia fiscal', que establece la presunción de que los contribuyentes obran de buena fe ante el Fisco y creó un régimen simplificado para declarar ahorros no formalizados sin penalidades.

El objetivo de esa norma ha sido el de incentivar a los argentinos que por varios años compraron dólares en el mercado informal ante las restricciones cambiarias a que declaren ahora sus ahorros guardados 'bajo el colchón' y los introduzcan en el sistema financiero formal.

"Estamos en récord de depósitos en dólares en el sistema financiero de 40.000 millones de dólares. Aún así, hay más de cuatro veces esa cantidad en lo que es ahorro debajo del colchón. La estimación del Banco Central es que hay 170.000 millones de dólares (no declarados)", precisó Caputo.

La nueva iniciativa que el Ejecutivo enviará al Parlamentario este jueves busca reforzar la seguridad jurídica para los contribuyentes, limitar las facultades del Fisco en determinados supuestos y ampliar el alcance del régimen simplificado.