Asesinan a un periodista en el estado de Oaxaca, al sur de México

El crimen fue confirmado por el gobernador del estado, Salomón Jara, quien en sus redes sociales condenó el asesinato del periodista local y pidió a la fiscalía estatal "garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen".

Por el momento se desconoce a los autores del asesinato, aunque medios locales informaron que hombres armados atacaron a Leyva Aguilar en un puesto de comida en el municipio de San Pablo Etla, extremo que no ha sido confirmado de manera oficial.

El periodista asesinado, originario de Oaxaca, fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y actualmente tenía una columna digital conocida como 'El Zumbido del Moscardón'.

El mandatario estatal expresó su solidaridad con el gremio periodístico y con su familia, al tiempo que garantizó su compromiso con que "no haya impunidad y se conozca la verdad".

Desde el Gobierno federal, el Gabinete de Seguridad aseguró en X que brindará "el apoyo necesario para contribuir al esclarecimiento del lamentable homicidio", con el objetivo de "fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de los responsables".

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El gobernador estatal recordó a la víctima como un "periodista crítico de nuestro gobierno", al tiempo que defendió "su derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones".

"Somos y seguiremos siendo respetuosos de la crítica y de la libertad de expresión; ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia", añadió Jara en su cuenta de X.

Asimismo, informó que ha pedido a la fiscalía del estado que establezca "coordinación y colaboración" con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, para esclarecer este asesinato y encontrar a los responsables.

"No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia", sentenció el político.

Con este crimen ya son siete los informadores que han sido asesinados este año en México, según el recuento de distintas organizaciones de la sociedad civil como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La semana pasada, otro periodista murió en un ataque armado en el estado de Puebla (centro), mientras que a principios de julio las autoridades confirmaron el asesinato de una informadora en Veracruz (este), Roxana Guzmán, quien llevaba desaparecida cerca de un mes.

Este último caso conmocionó al país después de que la periodista mexicana fuera secuestrada en su domicilio, lo que quedó registrado y grabado en un video que se difundió en las redes sociales.

RSF sitúa a México como el país más letal para ejercer el periodismo en todo el continente americano desde hace al menos 15 años.