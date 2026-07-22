Banco Central de Uruguay destaca que la inflación está muy cerca de la meta

En junio, la inflación interanual del país suramericano fue del 4,25 % y de esa forma se mantuvo por tercer mes consecutivo dentro del rango de tolerancia fijado por el Gobierno (3 % a 6 %), tras haber estado por debajo en marzo.

Las proyecciones de la entidad monetaria indican que la inflación en los próximos meses se ubicaría "transitoriamente" por encima del 4,5 % y que se espera que retome una trayectoria descendente a partir del primer trimestre de 2027.

Mientras tanto, los analistas económicos mantuvieron su proyección en 4,5 % y las expectativas de los mercados financieros descendieron nuevamente a la meta (4,51 %). En tanto, las de las empresas se mantienen en 5 %.

"Estas expectativas reflejan la confianza en que la inflación continuará convergiendo hacia la meta", puntualizó el Banco Central en su informe.

Por otra parte, recordó que los precios al consumo aumentaron un 0,37 % en junio y aseguró que buena parte de la variación mensual respondió a los ajustes de combustibles, que recogieron aumentos previos del petróleo y del tipo de cambio nominal, mientras que también incidieron subas en algunos servicios y en frutas y verduras.

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Asimismo, enfatizó que los precios que tardarán más en moderarse son la salud, la educación y el comer fuera de casa.

Finalmente, el Banco Central recordó que el Comité de Política Monetaria mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 5,75 % debido a que la inflación "converge hacia la meta".

Mientras tanto, continúa monitoreando "un contexto internacional incierto, dinámico y volátil, marcado por la evolución del conflicto en Medio Oriente, para actuar si las condiciones lo requieren ante la eventual materialización de riesgos inflacionarios".