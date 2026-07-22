Berlín envía ingenieros militares para ayudar a Polonia a fortificar la frontera con Rusia

Según informaron este martes las Fuerzas Armadas de Alemania, un primer contingente de quince militares llegó ya al lugar el mes pasado para examinar la zona, a los que se sumaron en julio el resto de un pelotón de ingenieros.

Las labores forman parte de la iniciativa polaca conocida como 'Eastern Shield' o "Escudo del Este" para fortificar la frontera frente a un potencial ataque ruso.

"La seguridad de Europa se defiende de forma conjunta. Con nuestra implicación en Polonia fortalecemos la capacidad de defensa de la OTAN y enfatizamos la firme voluntad de la Alianza de asegurar la paz a través de unidad y disuasión creíble", declaró al respecto el teniente general alemán Alexander Sollfrank.

Forman parte además del contingente alemán personal auxiliar del Ejército germano y fuerzas sanitarias.

Los zapadores alemanes ayudarán a sus aliados polacos a construir zanjas de defensa antitanques, barreras y fortificaciones de campaña y puestos de combate.

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Está previsto que los militares alemanes permanezcan en el país hasta octubre de 2026, aunque el despliegue podría alargarse en caso de necesidad.

La meta declarada de la iniciativa "Eastern Shield" es retrasar una penetración rusa en caso de un conflicto militar para así acrecentar la capacidad de reacción polaca y de la OTAN.