Bruselas revisa su Pilar Social con la vista en el coste de vida, la IA y la desigualdad

Entre las medidas más concretas, Bruselas prevé presentar en la segunda mitad del año su Ley de Empleos de Calidad, con la que actualizará la normativa comunitaria de protección de los trabajadores, y lanzará una consulta a los interlocutores sociales sobre cómo activar laboralmente a las personas que enfrentan mayores obstáculos para acceder al empleo.

La consulta busca atraer al mercado laboral a una "reserva" de casi 50 millones de personas en edad de trabajar que permanecen fuera de la población activa en la UE, según datos de 2025 citados en la comunicación -un anuncio no legislativo del Ejecutivo comunitario-.

De ellas, unos 32 millones son mujeres, cuya participación laboral se ve especialmente afectada por el reparto desigual de las tareas de cuidado y la falta de servicios adecuados, según Bruselas.

"Queremos dar a estas personas una oportunidad de vida y dignidad, de un empleo de calidad, de un salario que suponga cotizaciones, que suponga una pensión, que suponga, para la mayoría de esas mujeres, la igualdad de género", afirmó la comisaria de Derechos Sociales y Empleo de Calidad, Roxana Mînzatu, en rueda de prensa.

El documento, de carácter no vinculante, hace además balance de los avances del Pilar desde su propuesta, en 2017, y plantea reorientar sus prioridades de cara a su próximo aniversario, en 2027.

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Bruselas anunció otras dos medidas: una consulta sobre un posible objetivo post-2030 en materia de calidad del empleo, y la preparación de un Pacto Europeo de los Cuidados centrado en los problemas de personal en el sector de los cuidados de larga duración.

El nuevo objetivo de calidad del empleo se sumaría a las tres metas ya fijadas para 2030 en empleo, formación y reducción de la pobreza por el Pilar Social. De ellas, solo la de empleo se acerca a cumplirse: la tasa se sitúa en el 76,1 %, frente al objetivo del 78 %, según los datos de la Comisión.

"El Pilar Europeo de Derechos Sociales es nuestra brújula, que marca el rumbo hacia una Europa social más fuerte que protege, empodera y apoya a sus ciudadanos", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

En materia de desigualdad, Bruselas se comprometió a reforzar el apoyo a las pymes para aplicar la Directiva de Transparencia Retributiva, que obliga a las empresas a informar sobre las retribuciones con el objetivo de reducir la brecha salarial de género.

Sólo cuatro países del bloque -Italia, Eslovaquia, Malta y Lituania- han transpuesto la normativa antes de la fecha límite, lo cual expone a España y otros 22 países a un procedimiento de infracción que podría derivar en sanciones económicas.

Bruselas prevé además presentar una Estrategia del Derecho a Quedarse -para combatir las disparidades territoriales-, así como una Estrategia de Educación y Formación Profesional (EFP) y una nueva Estrategia de la UE para la Juventud.

Por último, la Comisión anunció la creación de un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre el impacto de la IA en el mercado laboral -para desarrollar escenarios sobre su impacto en el empleo a largo plazo- y que trabajará con las empresas en la adopción de herramientas de gestión algorítmica.