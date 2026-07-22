CAF aprueba garantía para Argentina por 250 millones de dólares

Según informó CAF en un comunicado, la decisión fue adoptada por el directorio de la institución y tendrá como organismo ejecutor al Ministerio de Economía argentino, a través de la Secretaría de Finanzas.

"La operación acompaña a la República Argentina en su estrategia de movilización de nuevas fuentes de financiamiento. A través de una garantía parcial de crédito, CAF respalda obligaciones de pago del país frente a entidades financieras y le abre la puerta a recursos de terceros", indica el comunicado.

CAF sostuvo que las garantías permiten que un banco de desarrollo haga rendir su capital muy por encima de su propio balance dado que "cada dólar respaldado atrae capital de terceros, mejora las condiciones de financiamiento y fortalece la confianza del mercado".

Según señaló la entidad, la operación se inscribe en el principio de CAF de apoyar a sus países accionistas en la gestión estratégica de sus finanzas y se suma a instrumentos similares otorgados por otros organismos multilaterales de crédito, "consolidando una arquitectura de apoyo coordinada".

El pasado 16 de junio, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaron un paquete de garantías para Argentina por 2.000 millones de dólares, mientras que el 17 de junio el Banco Interamericano de Desarrollo también aprobó otorgar una garantía al país suramericano por 550 millones de dólares.

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"Esta garantía refleja la confianza de CAF en la solidez y el rumbo de la política financiera de Argentina, y nuestra voluntad de acompañar al país en la apertura de nuevos canales de crédito que amplíen su margen de maniobra fiscal, diversifiquen sus fuentes de financiamiento y movilicen inversión privada en condiciones más favorables para el desarrollo sostenible", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.