Carla Simón presidirá el jurado de las Jornadas de los Autores de Venecia

El jurado se completará con otras dos mujeres: la cineasta italo-tunecina Sara Fgaier y la distribuidora libanesa Hania Mroué.

Su misión será valorar todas las obras a concurso y asignar el premio GdA Director’s Award a la mejor película.

Las Jornadas venecianas transcurrirán de forma paralela al Festival de Venecia, entre el 2 y el 12 de septiembre.

La directora catalana, autora de 'Estiu 1993' (2017) o 'Alcarrás' (2022), es bien conocida de este certamen veneciano, donde presentó en 2022 su cortometraje 'Carta de mi madre para mi hijo' en la sección dedicada a historias femeninas Miu Miu Women's Tales.

Esta edición, presentada hoy, contará con 10 películas en competición, entre ellas dos latinoamericanas y una producción suizo-española.

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La cineasta argentina María Aparicio competirá con 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión', una producción argentino-española, y la actriz mexicana Nathalia Acevedo lo hará con su ópera prima tras las cámaras, 'Salón de belleza'.

Mientras que la suiza Pauline Julier y el francés Nicolas Chapoulier llegarán con 'Les Indes', una coproducción suizo-española.

El resto de películas a concurso serán 'Agatha the writer', del polaco Kuba Dorabialski; 'Balcanica', del italiano Nicola Sorcinelli; 'Camouflage' del ucraniano Mykyta Gibalenkono; 'Dear Ajayi', del nigeriano Damilola Orimogunje; 'I plant my hand in the garden', del serbio Boris Hadzika y la iraní Hoda Taheri; 'My notes on Mars', de la húngara Lili Horvát, y 'Une femme aujourd'hui', del francés Robert Guédiguian.