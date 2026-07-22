Comienza en Marruecos el juicio contra un rapero acusado de "ofender a instituciones"

El juicio, que se celebra en el Tribunal de Primera Instancia de Ain Sebaa, en la ciudad de Casablanca, fue aplazado hasta el 31 de este mes, y podría alargarse más debido a la huelga de abogados en Marruecos.

El artista, de 34 años y que reside en Francia, fue impedido el pasado 10 de este mes de regresar a Marsella, donde reside, tras pasar unas vacaciones con su familia en Marruecos. Posteriormente recibió una citación para comparecer ante la Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) en Casablanca.

Tras un interrogatorio que se extendió durante todo el día 13 de julio, el músico, que solo posee la nacionalidad marroquí, fue puesto bajo custodia policial.

Presentado ante la Justicia el 15 del mismo mes, la Fiscalía ordenó el enjuiciamiento de Lyoubi en situación de detención preventiva y fue ingresado en la prisión de Oukacha, en Casablanca.

El expediente, basado en el artículo 179 del Código Penal marroquí, se enmarca en delitos por ofensa a una "institución constitucional", imputación que, según el entorno del músico, podría derivar de algunas de sus canciones o de videos difundidos en redes.

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Debido a la huelga de los abogados en Marruecos, no fue posible acceder al sumario policial, por lo que aún se desconocen varios detalles del caso.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos culturales han denunciado el arresto. Hakim Sikouk, miembro del comité de defensa al músico, consideró que el arresto de Lyoubi es "arbitrario", y se trata de "un nuevo episodio de restricciones a la libertad de expresión".

Añadió que este proceso refleja un "clima preocupante" en el que aumentan los procesos relacionados con la creatividad, y que el recurso a tales acusaciones contra voces críticas envía un mensaje negativo a los artistas y a la juventud, y consolida un clima de miedo y autocensura.

"Exigimos su liberación inmediata e incondicional", insistió.

En apoyo al rapero se han multiplicado las movilizaciones y las campañas de solidaridad en Francia, Suiza, España y Alemania, con concentraciones frente a las representaciones diplomáticas marroquíes.

En Marruecos también se han registrado amplios gestos de respaldo al músico, incluida una sentada de protesta este miércoles frente al tribunal donde está siendo juzgado.