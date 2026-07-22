Corte de Honduras ratifica absolución de expresidente Lobo en caso que implica a Hernández

Está previsto que Hernández regrese el próximo domingo a Honduras, de donde salió en abril de 2022 extraditado a EE.UU., que lo juzgo y condenó en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, pero fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), Carlos Silva, dijo a periodistas que la resolución del tribunal especial "ratifica el sobreseimiento definitivo" a favor de Lobo, al rechazar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público (Fiscalía) contra el fallo emitido en primera instancia.

Lobo fue beneficiado en febrero de 2024 con un sobreseimiento definitivo luego de que la Fiscalía no logró - según la resolución judicial - "acreditar con el mínimo de indicio racional de la prueba la participación".

De acuerdo con la Fiscalía, Lobo y otros implicados habrían conformado entre 2010 y 2013 una red de corrupción que permitió el desembolso de más de 288 millones de lempiras (unos 10,7 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.

Estos fondos desviados habrían sido usados para financiar su campaña electoral de 2013, según la acusación contra el expresidente Hernández, al que la Fiscalía imputa los delitos de fraude y lavado en el proceso conocido como 'Pandora II'.

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Hernández anunció el pasado día 5 que regresará el 26 de julio a Honduras, retorno que se produce después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional, tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria planteada por su defensa.