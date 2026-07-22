Cuba recibe el primer cargamento de ayuda de EEUU en medio de nuevas tensiones bilaterales

La organización católica Cáritas Cuba informó que había recibido la víspera en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana el primer cargamento de ayuda humanitaria que forma parte de los 100 millones de dólares anunciado por el Gobierno de Estados Unidos, "del cual la institución eclesial canalizará 60 millones".

“El envío inicial incluye kits de alimentos e higiene que beneficiarán a 700 familias de la arquidiócesis de La Habana, cuya distribución se realizará conforme a los criterios de vulnerabilidad establecidos para ese tipo de ayudas”, detalló Cáritas.

Asimismo, puntualizó que “la entrega a los hogares estará a cargo de voluntarios de las comunidades parroquiales” y se realizará con “un enfoque de respeto y acompañamiento cercano a los beneficiarios, priorizando la transparencia y el trato humano en cada comunidad”.

Estados Unidos envió este martes ese primer cargamento, compuesto por 18 toneladas con kits de higiene y alimentos, como parte del compromiso ofrecido en mayo pasado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Vamos a entregar ayuda tanto por aire como por mar", dijo el subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, en un acto en el Aeropuerto Internacional de Miami instantes antes de la salida de la aeronave, y puntualizó que el envío incluye alimentos como arroz, alubias, aceite de cocinar, artículos de higiene y linternas.

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Esta primera parte de la ayuda arribó a la isla en una semana marcada por recientes confrontaciones verbales entre ambos países tras la publicación este lunes del informe de EE.UU. de 100 páginas, titulado “Cuba. La capital del comunismo en el siglo XXI”.

Al respecto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez reiteró este miércoles el rechazo “en los términos más enérgicos, al reporte publicado el 20 de julio y dijo, que se trata “de un mediocre panfleto de propaganda que pretende apuntalar el mensaje mendaz de que Cuba constituye una amenaza para los Estados Unidos".

Rodríguez denunció que el documento, en el cual se acusa a La Habana de intentar “socavar, degradar y desestabilizar a Estados Unidos” con espías y soldados, así como con estudiantes, intelectuales y ONGs, “busca, mediante la construcción de leyendas acusatorias, fabricar consenso para una eventual agresión militar” a la isla.

La escalada de tensiones entre Washington y La Habana suma así un nuevo episodio de confrontaciones en uno de los peores momentos de las relaciones bilaterales, marcadas desde enero por un bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla y sanciones adicionales para personas o empresas que mantengan relaciones con el Gobierno cubano.