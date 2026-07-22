Economía verde y cooperación internacional, claves para preservar los manglares en Panamá

Los proyectos, bajo el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), están centrados en soluciones basadas en la naturaleza para tener un doble objetivo: restaurar el manglar y mantener una economía sostenible en las comunidades, según dijeron este miércoles a EFE varios expertos.

"Consideramos al manglar como un ecosistema estratégico dentro de las soluciones basadas en la naturaleza", explicó la coordinadora General de la Cooperación Española en Panamá, Itziar González, quien destacó que estas iniciativas abarcan tanto la parte ambiental, social y económica.

La Cooperación Española mantiene un proyecto de cooperación triangular con Perú y Panamá centrado en la apicultura inteligente para proteger el ecosistema ambiental mientras promueve una transición ecológica justa, que genera nuevas oportunidades económicas locales.

Asimismo, junto a la Fundación Wetlands desarrollan un plan de adaptación al cambio climático en el pueblo de Puerto Caimito, en la provincia aledaña a la capital, para fortalecer la resiliencia costera frente a la crisis climática y asegurar mejores medios de vida para los habitantes por medio del manglar.

"Las personas ven los manglares como sistemas no productivos, pero estamos tratando de cambiar esa visión. Desde el punto de vista del negocio, impulsamos los viveros de concha para que la población tenga medios de vida más estables (...) hay otro tipo de soluciones relacionadas con la protección costera que van a ayudar a las comunidades a reducir las inundaciones y la erosión costera", explicó a EFE la directora de Fundación Wetlands International en Panamá, Mayllely Cabrera.

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Los manglares son esenciales para el medio ambiente al proteger las costas de la erosión y tsunamis, además capturan y almacenan grandes cantidades de carbono y albergar una gran biodiversidad, pero la deforestación y crisis climática los degradan.

Los expertos coincidieron en la importancia de proteger ese ecosistema con soluciones verdes y cooperación internacional durante la charla 'El manglar como ecosistema estratégico', organizada por la Cooperación Española durante el III Congreso sobre los Manglares, celebrado en Panamá.

"Nos sentimos muy satisfechos de que la cooperación española haya insertado esta línea de acción en su cartera de proyectos para Panamá porque consideramos que es absolutamente esencial que esos ecosistemas se protejan, sobre todo en tiempos de intensificación del cambio climático", señaló el vicecanciller panameño, Carlos Guavara Mann.