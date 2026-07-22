EE.UU. asegura que ha ayudado a más de 900 buques comerciales a cruzar Ormuz desde mayo

"Los buques comerciales continúan utilizando el estrecho con el apoyo militar de EE.UU. Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han ayudado a más de 900 barcos a transitar el estrecho", informó en un comunicado el Centcom.

"Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía marítima internacional permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán", agregó el mando central de EE.UU., a cargo de las operaciones en esa región.

El anuncio del Ejército estadounidense se produce en un escenario de latente tensión en la región, que se incrementó en los últimos días con la reanudación de los bombardeos de EE.UU. contra objetivos en Irán.

El estrecho de Ormuz, una estratégica vía de crudo y mercancías a nivel mundial, es uno de los principales puntos de conflicto. Estados Unidos sostiene que se mantiene abierto, pese a que el país persa ha atacado a más de 30 embarcaciones que intentaban atravesarlo en los últimos tres meses.

Las fuerzas estadounidenses completaron el martes su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Centcom, golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

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Por su parte, Teherán afirmó este miércoles que atacó dos bases militares utilizadas por Estados Unidos en Jordania, donde aseguró haber destruido ocho drones MQ-9 y causado muertos y heridos entre militares estadounidenses, mientras medios iraníes informaron de explosiones en el sur del país.

Al menos 18 militares estadounidenses han fallecido en Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una gran ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.