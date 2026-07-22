El Consorcio del Oleoducto del Caspio interrumpe la carga de buques cisterna por ataques

En esta línea, la Asociación KazEnergy, que representa a las mayores compañías de petróleo y gas que operan en Kazajistán, publicó un comunicado en el que señala que los repetidos ataques contra el KTK, así como contra los buques cisterna, exigen una protección integral de toda la ruta, desde el oleoducto hasta la logística de los navíos.

"La seguridad de la terminal, los amarres en alta mar y la logística de los buques cisterna impactan directamente en los cronogramas de producción y exportación de los mayores proyectos de petróleo y gas de Kazajistán", reza el comunicado.

El ataque del lunes provocó un incendio en la cubierta de un petrolero, que fue extinguido varias horas después por los equipos de emergencia del KTK.

Un ataque similar perpetrado el domingo causó un incendio en el petrolero ASIA, que pertenece a la compañía estadounidense Chevron sin heridos, ni daños al medio ambiente.

El consorcio dijo que el ataque del domingo es el "quinto acto de agresión directa" contra una instalación civil del KTK, al tiempo que destacó el importante papel del oleoducto a la hora de garantizar la seguridad energética global.