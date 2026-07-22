El euro se cambia por encima de 1,14 dólares por la guerra en Irán y a la espera del BCE

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1411 dólares, frente a los 1,1404 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1408 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán va "a pagar con creces" por la muerte de soldados estadounidenses y aseguró a su vez que los ciudadanos de su país no están en contra de la guerra sino del efecto que tiene en sus bolsillos con el encarecimiento de los combustibles.

Irán amenazó con atacar los intereses de Estados Unidos, sus aliados y los países que lo apoyan si Washington lanza ataques contra sus instalaciones nucleares u otros centros sensibles del país.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparó en algunos momentos hasta 95,6 dólares, máximo desde mediados de junio, ante las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

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Los mercados prevén que el BCE mantendrá el jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,25 % y prestarán atención a las declaraciones de su presidenta, Christine Lagarde, para poder prever qué hará la entidad durante los próximos meses.

Los mercados descuentan que el BCE volverá a subir el precio del dinero este año si se mantienen las presiones inflacionistas por la energía.

"Nuestro escenario central sigue contemplando una última subida de tipos en septiembre, ya que prevemos que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2 % del BCE durante los próximos trimestres. A partir de ahí, el Consejo de Gobierno probablemente hará una pausa para evaluar el impacto del endurecimiento monetario ya aplicado", prevé el responsable de renta fija europea de Franklin Templeton, David Zahn.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1399 y 1,1421 dólares.