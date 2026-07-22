El Festival de Cine de Lima cumple 30 años con más de 130 películas y homenaje a Béla Tarr

La programación del festival 2026, que organiza la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) del 6 al 15 de agosto, fue anunciada este miércoles en una rueda de prensa en la que se afirmó que se plantea "una semana en la que el cine nos reúna como comunidad".

En ese sentido, se informó que las películas se presentarán en 14 secciones, una de ellas dedicada a preestrenos, la retrospectiva de Béla Tarr, una sección sobre cine latinoamericana hecho con colaboración de Francia y otra denominada 'Fuera de Competencia'.

El festival también incorporará como novedades a las secciones de cine y música y cine y gastronomía, y contará con la presencia de 90 invitados nacionales e internacionales.

Durante la rueda de prensa se indicó que este año se dará un incremento en 25 % en los montos de los premios de la Competencia de Cine Latinoamericano y de 400 % de los fondos otorgados a la mejor película peruana.

Al respecto, el director artístico del FICL, Josué Méndez, detalló que la competencia peruana reunirá a siete películas entre ficciones y documentales, y la competencia latinoamericana de ficción exhibirá 15 filmes, de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

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En la competencia latinoamericana de documental se mostrarán 11 cintas, procedentes de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México y Perú, y en la sección 'Latinoamérica fuera de competencia' otras 7 películas, de Perú, Argentina, Uruguay, Cuba y Chile.

Además, se mostrarán 10 películas en la sección 'Aclamadas', 7 en 'Preestrenos', y 4 en cada una de las secciones de 'cine y música' y 'cine gastronomía'.

La sección 'Aclamadas' reunirá películas como 'Parallel Tales', del ganador del Oscar Asghar Farhadi; la ganadora de Cannes 2026, 'Fjord', de Cristian Mungiu; 'Minotauro', de Andrey Zvyagintsev; 'Hope, el primer impacto', de Na Hong-Jin; 'La Odisea', de Christopher Nolan; y 'Paper Tiger', de James Gray.

Méndez dijo que el festival también destacará una colaboración "muy especial" en el espacio 'Francia en Lima', donde se presentarán 8 coproducciones entre países latinoamericanos y el país europeo.

También se hará una muestra de cortometrajes animados con ingreso libre, se presentará el espacio de 'Filmoteca PUCP', con 13 clásicos del cine peruano restaurados, y la retrospectiva 'Béla Tarr, el tiempo, la espera y los límites del cine'.

El 30 FICL comprenderá una muestra itinerante en la ciudad amazónica de Iquitos, otra en la surandina de Cusco y una en el Museo de Arte de Lima, con talleres y clases maestras, y la sección 'Espacio Filmoteca' y una selección películas dirigidas por mujeres.

Los organizadores informaron que la película inaugural de esta edición será la película documental 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco, con lo que se dará inicio a una programación que también rendirá homenaje al cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, con la exhibición de 'Retratos fantasmas', 'O Som ao redor' y 'Bacurau'.

El festival reconocerá, por otra parte, la trayectoria de la cineasta venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugás, con una selección de sus obras representativas, como 'Pelo malo', 'Contactado', 'Aún es de noche en Caracas' y 'A la medianoche y media'.