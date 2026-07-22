El hijo de Maduro califica de "injusto" el proceso judicial contra su padre en EE.UU.

"Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!", manifestó el diputado en su cuenta de Instagram.

Maduro Guerra asistió a una plaza de Caracas donde militantes del chavismo se reunieron para respaldar al presidente depuesto, que enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Al encuentro asistió el vicepresidente de Movilizaciones y Eventos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, y la alcaldesa de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, según fotos que publicó el hijo de Maduro.

La tercera audiencia del caso contra Maduro y Flores concluyó este miércoles en un tribunal federal de Nueva York tras apenas 18 minutos, y en la que el juez estableció de forma preliminar junio de 2027 como fecha de inicio del juicio y con la inmunidad como uno de los principales argumentos de la defensa.

El principal abogado de Maduro, Barry Pollack, -que también ha representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange-, avanzó que durante el primer bloque de mociones solicitarán la inmunidad de los acusados alegando que él ejercía como jefe de Estado y ella como primera dama en el momento de la detención.

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Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables ante el juez el 5 de enero, cuando fueron presentados ante la justicia de Nueva York.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, no se ha pronunciado hasta ahora sobre la audiencia de hoy en Estados Unidos.