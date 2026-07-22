El sindicato de guionistas pide medida cautelar contra la fusión Paramount-Warner Bros.

La petición llega una semana después de que la WGA demandara a ambas compañías por presunta violación de las leyes antimonopolio, y se produce dos días después de que un juez ya ordenara de forma temporal a las empresas suspender el cierre del acuerdo, a raíz de una demanda paralela de doce fiscales generales estatales liderados por California.

El sindicato pidió además que su solicitud sea escuchada en la misma audiencia del 3 de agosto ya fijada para el caso de los doce estados, en un intento por alinear el calendario de ambos litigios.

En la medida presentada este miércoles, la unión argumenta que la transacción "es presuntamente ilegal en el mercado de servicios de guion para películas que se prevé que sean las más taquilleras", ya que otorgaría a la empresa combinada una participación de mercado del 35 %, muy por encima del umbral del 30 % que, según jurisprudencia estadounidense, "representa una amenaza" de concentración indebida.

Al presentar la demanda al poderoso conglomerado de medios Paramount el pasado 14 de julio, el WGA aseguró en un comunicado que uno de los riesgos de esta fusión recaía en que "los guionistas cobrarán menos y tendrán menos oportunidades de empleo".

La unión de trabajadores, que agrupa a cerca de 20.000 miembros, también argumentó que la polémica fusión provocará una pérdida masiva de empleos orientada a recortar costos operativos ante la drástica reducción de competidores en el sector.

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Este lunes, la jueza Araceli Martínez-Olguín, del mismo tribunal, había emitido una orden de restricción temporal que prohíbe a Paramount "cerrar o consumar" la operación por al menos 14 días, a raíz de la demanda de los doce estados y programó una audiencia para el 3 de agosto para escuchar los argumentos de ambas partes.

Esa orden, sin embargo, se sustenta en argumentos centrados en el daño a consumidores, salas de cine y distribuidores de televisión por cable.

La WGA busca ahora una protección propia, de mayor duración, basada en el argumento sobre el impacto de la fusión sobre el mercado laboral de los guionistas.

Este miércoles, un portavoz de Paramount declaró al medio especializado Deadline que la demanda del WGA no reflejaba la realidad del mercado actual y que ignoraba los fuertes incentivos que la compañía resultante tendrá para invertir en programación original y talento creativo.

"Confiamos en que las pruebas demostrarán que esta fusión fomenta la competencia y ampliará las oportunidades", apuntó el portavoz.

Agregó que la fusión "significará más empleos, más salas de guionistas, más puestos de trabajo y un trabajo más constante en cine y televisión, no menos.

Por su parte, la Comisión Europea dio este miércoles luz verde para que Paramount Skydance adquiera Warner Bros. Discovery a condición de que la primera implemente ciertas medidas para evitar problemas de competencia en la distribución cinematográfica.