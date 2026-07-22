Encuentran con vida a 6 pescadores que desaparecieron hace 9 días en Trinidad y Tobago

Los pescadores, cuatro de Trinidad y Tobago, uno de San Vicente y las Granadinas y el capitán del barco 'St Vincent VII', Eshwar Persaud, de Guyana, fueron hallados en un estado de salud "razonablemente bueno" y sin lesiones de consideración, detalló el Ministerio de Defensa trinitense en un comunicado.

En la nota, el Ministerio explicó que el rescate se dio cuando el Centro de Comando de Operaciones Marítimas recibió un informe la noche del martes por parte de la tripulación del 'MV Marvel Kite', que se dirigía a Estados Unidos.

En la comunicación, el 'MV Marvel Kite' indicó que mientras navegaban hacia el oeste, aproximadamente a 349 millas náuticas al este de Galeota, avistaron el barco pesquero 'St Vincent VII', que aparentemente se encontraba en dificultades.

Ante ello, la tripulación del 'MV Marvel Kite' cambió de rumbo y se acercó a la embarcación accidentada, donde encontró a seis personas a bordo.

El Ministerio de Defensa trinitense indicó que las identidades de los rescatados coincidían con las de los tripulantes que previamente habían sido reportados como desaparecidos.

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Tras confirmarse que los pescadores habían sido localizados, el Centro de Comando de Operaciones Marítimas ordenó a una embarcación de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago a coincidir con el buque comercial.

El ministro de Defensa, Wayne Sturge, expresó el agradecimiento de parte del Gobierno a la tripulación del 'MV Marvel Kite' por sus acciones, y añadió que valoraba la asistencia prestada por esta.

El 'St Vincent VII', propiedad de Renata Enterprises Ltd, zarpó del astillero Tardieu Marine en Chaguaramas el 6 de julio con los seis pescadores especializados en la pesca de atún de aleta amarilla.

De acuerdo a los familiares de los desaparecidos, un incendio en la nave se reportó alrededor de las 06.30 (10.30 GMT) -hora local- del 13 de julio, mientras el buque faenaba cerca de la frontera marítima entre Surinam y la Guyana Francesa.

Desde entonces no había habido contacto con la tripulación.

Amanda Suraj, esposa del tripulante Shannon Mohammed, había solicitado asistencia inmediata de los países vecinos y de las embarcaciones que transitaban por la zona.

Instó a los gobiernos de la región, las autoridades marítimas, las guardias costeras y los organismos internacionales de búsqueda y rescate a ampliar los esfuerzos de búsqueda ante cualquier indicio de la embarcación desaparecida o de su tripulación.

Aunque el ministerio no reveló las circunstancias que llevaron a la embarcación a quedar varada o experimentar dificultades, indicó que los rescatados parecían haber superado la odisea sin sufrir lesiones graves.