España condena los ataques "injustificados" de Irán contra los países vecinos del Golfo

La fuerza y la violencia "no son nunca vías para alcanzar la paz y la estabilidad duraderas", incidió el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

España se solidarizó también con los países atacados, tras una "nueva violación de su soberanía e integridad territorial", así como con las familias y allegados de las víctimas.

Del mismo modo, expresó una "profunda preocupación" por la extensión de la inestabilidad en Oriente Medio, incluidas las amenazas al tránsito de buques saudíes por el estrecho de Bab-el-Mandeb, que rechazó categóricamente, y por la creciente inseguridad de Yemen.

Así, el Ejecutivo español urgió la desescalada bélica de la zona, el respeto del alto el fuego entre EE.UU. e Irán y el regreso de las partes a la mesa de negociación como única forma "para avanzar hacia la paz y la estabilidad duraderas" en la región.

Irán atacó a países vecinos como reacción a los bombardeos de los Estados Unidos una vez reanudado el conflicto bélico.