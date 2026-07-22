España estabiliza un grave incendio en el centro del país en otra jornada crítica

En lo que va de año, España es ya el país con mayor área forestal quemada de toda la Unión Europea (UE), con casi 120.000 hectáreas, según datos actualizados extraídos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

El territorio quemado español es casi el triple que Francia, el segundo socio comunitario más azotado por las llamas, conforme a esa fuente.

Uno de los incidentes que más preocupa actualmente es el declarado el pasado jueves en el centro del país (en el Parque Natural de la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha), que hasta ahora ha quemado 32.000 hectáreas.

Tras encadenar varias jornadas críticas, ese incendio entró en una "fase de estabilización" y mayor optimismo, según las autoridades locales.

Ese fuego contribuye a que la extensión arrasada por las llamas se eleve en la totalidad del país a 119.458 hectáreas, frente a las 42.810 hectáreas de Francia.

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Las labores de los bomberos se ven dificultadas por las temperaturas elevadas que azotan la península, afectada por la tercera ola de calor del verano, con termómetros que marcan en algunos casos hasta 42 grados, exacerbando el peligro de que se produzcan incendios forestales.

El líder socialista señaló, además, que en lo que va de año ya se han registrado 22 grandes incendios en España, cuatro veces más que en el mismo periodo de 2025, con más de 100.000 hectáreas calcinadas.

En otra área central de la península (Brieva, Segovia, en Castilla y León), otro fuego ha calcinado más de 3.000 hectáreas, si bien su evolución favorable permitió hoy el regreso a sus domicilios de los últimos vecinos (50) de los pueblos que continuaban evacuados, del total de 420 personas realojadas de ocho núcleos de población afectados.

También el noreste peninsular se vio afectado por el fuego, con un foco detectado en la zona de Aragón, en concreto en la localidad de Ejulve (Teruel), que quemó unas 1.400 hectáreas. Ese incidente evoluciona favorablemente tras una noche positiva que permitió autorizar el regreso de los evacuados sin descuidar las labores de vigilancia.

En el sur del país, se declaró anoche otro incendio en una zona de Andalucía -El Cerro de Andévalo (Huelva), un terreno de dehesa con mucha población de eucaliptos, encinas y matorral, que está favoreciendo la propagación de las llamas.