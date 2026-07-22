Francia registró 5.764 muertes más de lo normal durante la ola de calor de final de junio

En total, aunque los decesos adicionales no se puedan imputar de manera directa al calor, hubo 21.674 muertes observadas frente a las 15.910 que se preveían normalmente para esas fechas, lo que supone un 36,2 % más.

"Este exceso de mortalidad por todas las causas durante un episodio de ola de calor es el más alto observado desde 2003, aunque sin alcanzar sus niveles"- ya que entonces fallecieron más de 13.000 personas -, detalló el organismo en un boletín informativo, cuyos datos son aún provisionales.

Más de la mitad (56 %) del exceso de muertes se concentró entre los días 25 y 27 de junio, en coincidencia con el pico de calor de aquel episodio canicular.

Las personas de 75 años o más representaron dos tercios de este balance provisional, con al menos 3.719 muertes en exceso (33,3 %).

Santé publique France especifica que todas las regiones francesas experimentaron exceso de mortalidad, a excepción de la isla mediterránea de Córcega, Occitania y Provenza-Alpes-Costa Azul, que estuvieron expuestas al calor de forma menos intensa durante este periodo.

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Y la región más afectada por el exceso de mortalidad fue la de Île de France, donde se encuentra París y es la más poblada del país, con 1.999 muertes en exceso (un 81,2 % más).

Santé publique France ya había ofrecido previamente balances provisionales del exceso de muertes registrado durante la que fue la segunda ola de calor del verano, aunque relativos solo a la semana con temperaturas más elevadas (del 22 al 28 de junio), cuando se registraron unas dos mil muertes más en comparación a los de la semana precedente.