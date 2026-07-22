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22 de julio de 2026 a la - 12:45

Francia y Corea del Sur harán una cumbre presidencial sobre futuro del cine y la animación

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París, 22 jul (EFE).- El jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, copresidirán en septiembre próximo una cumbre dedicada al futuro del cine y de la imagen animada que contará, según avanzó este miércoles el Elíseo, con "150 invitados de alto nivel procedentes de más de 30 países".

Por EFE

La reunión, bautizada Cumbre Lumière en un guiño a los inventores del cinematógrafo, se celebrará el 7 de septiembre en la localidad de Saint-Paul de Vence (a las afueras de Niza, en el sureste de Francia), y será la primera cumbre internacional dedicada a esta temática.

Entre los invitados estarán "los principales directivos y responsables internacionales de los sectores del cine, el audiovisual y los videojuegos, así como personalidades políticas y talentos que respaldan los compromisos de la Cumbre", de acuerdo al comunicado del Elíseo.

"Juntos, debatirán sobre los retos y las oportunidades para el futuro del cine y de la imagen animada, y se comprometerán con acciones concretas para el sector, abordando en particular el impacto de la inteligencia artificial, la educación en la imagen desde la infancia o su modelo económico", resalta el texto.

La Cumbre Lumière aspira así a ser "una plataforma estratégica para forjar nuevas alianzas" para el cine y la imagen animada y será también, según el Gobierno francés, la ocasión "de demostrar con hechos el atractivo renovado de Francia en los ámbitos del cine, las series, la animación y los videojuegos, en beneficio de los franceses y de nuestros territorios".

También se buscará "poner en valor los activos, tanto industriales como culturales, que Francia ofrece para construir el futuro del cine y de la imagen animada".