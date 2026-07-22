Francia y Corea del Sur harán una cumbre presidencial sobre futuro del cine y la animación

La reunión, bautizada Cumbre Lumière en un guiño a los inventores del cinematógrafo, se celebrará el 7 de septiembre en la localidad de Saint-Paul de Vence (a las afueras de Niza, en el sureste de Francia), y será la primera cumbre internacional dedicada a esta temática.

Entre los invitados estarán "los principales directivos y responsables internacionales de los sectores del cine, el audiovisual y los videojuegos, así como personalidades políticas y talentos que respaldan los compromisos de la Cumbre", de acuerdo al comunicado del Elíseo.

"Juntos, debatirán sobre los retos y las oportunidades para el futuro del cine y de la imagen animada, y se comprometerán con acciones concretas para el sector, abordando en particular el impacto de la inteligencia artificial, la educación en la imagen desde la infancia o su modelo económico", resalta el texto.

La Cumbre Lumière aspira así a ser "una plataforma estratégica para forjar nuevas alianzas" para el cine y la imagen animada y será también, según el Gobierno francés, la ocasión "de demostrar con hechos el atractivo renovado de Francia en los ámbitos del cine, las series, la animación y los videojuegos, en beneficio de los franceses y de nuestros territorios".

También se buscará "poner en valor los activos, tanto industriales como culturales, que Francia ofrece para construir el futuro del cine y de la imagen animada".