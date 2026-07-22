Glen Powell interpretará al jugador de béisbol Lou Gehrig en un filme de Richard Linklater

De acuerdo con el portal Deadline, Powell, quien recientemente protagonizó la serie de fútbol americano de Hulu 'Chad Powers', continúa así con la temática deportiva, y además producirá la cinta junto a Dan Cohen.

Lorne Michaels y Erin David también producirán la película a través de un acuerdo de exclusividad entre Broadway Video y Universal, mientras que Simon Rich ('An American Pickle') se encargará del guion.

Aún se desconoce qué temas se tratarán en la nueva película, pero fuentes cercanas indicaron a la publicación que se espera que Babe Dahlgren, uno de los compañeros de equipo de Gehrig tenga un papel importante en el filme.

La historia de Gehrig ya se había contado antes en 'Pride of the Yankees' protagonizada por Gary Cooper en 1942.

Gehrig fue uno de los beisbolistas más legendarios de la historia de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Apodado "el Caballo de Hierro", jugó toda su carrera con los Yankees de Nueva York, entre 1923 y 1939, y se convirtió en una de las grandes estrellas del equipo junto a Babe Ruth.

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Fue famoso por su extraordinaria resistencia física: disputó 2.130 partidos consecutivos, una marca que se mantuvo como récord durante más de 56 años. Sin embargo, en 1939 se vio obligado a retirarse tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que hoy en día es conocida popularmente en inglés como "enfermedad de Lou Gehrig" en su honor.