Jefe de Parlamento libanés dice que éxito de reunión con Trump depende de retirada israelí

"Lo que importa ahora son los resultados sobre el terreno, no solo las apariencias", dijo en declaraciones al diario panárabe Asharq al Awsat el presidente del Legislativo, que también es el líder del partido chií Amal y que ha ejercido históricamente de interlocutor entre Hizbulá, su aliado del mismo signo, y la parte mediadora en las negociaciones sobre el Líbano.

Tras la reunión en Washington, la Presidencia libanesa afirmó que Aoun le trasladó a Trump la "necesidad urgente" de que las tropas israelíes se retiren de todas las zonas que ocupan en el sur libanés, con el objetivo de implementar el acuerdo marco firmado a finales de junio entre el Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos.

Según Berri, "la verdadera prueba tras esta reunión reside en consolidar el alto el fuego y las retiradas", algo que, a su juicio, "aún no se ha producido" pese a que las fuerzas israelíes ayer se replegaron de la localidad de Zawtar al Gharbiya, a unos 10 kilómetros de la frontera con Israel, en cumplimiento con el pacto.

Pero para el líder chií eso "difícilmente puede considerarse una retirada", ya que se trata de una "ciudad muy pequeña" que, según afirmó, "no estaba completamente ocupada", al tiempo que denunció la continuación de las demoliciones de viviendas, barrios e infraestructura por parte de Israel.

El Ejército libanés se desplegó ayer en Zawtar al Gharbiya, una de las tres localidades de retirada condicionada de Israel, las denominadas "zonas piloto", según el llamado Marco Trilateral firmado en Washington el pasado 26 de junio, que estipula una serie de áreas de repliegue paulatino de las tropas israelíes para dar paso a las libanesas.

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Preguntado por las palabras de Trump, quien aseguró que Berri se sumaría al proceso cuando observara avances en el acuerdo, el dirigente libanés respondió: "Parece que Trump me entiende mejor que los libaneses".

Trump defendió en su reunión con Aoun que el Ejército israelí continúa "reubicando" sus unidades dentro del proceso de retirada gradual y aseguró que el acuerdo avanza, mientras que también afirmó estar dispuesto a dialogar con Hizbulá si así se lo solicita oficialmente el mandatario libanés.