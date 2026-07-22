Kenia recibe de la India cinco toneladas de insumos médicos para prevenir el ébola

El cargamento enviado por Nueva Delhi incluye equipos de protección individual (EPI), kits de diagnóstico rápido, termómetros infrarrojos y suministros de respuesta a emergencias, materiales que se destinarán a abastecer a las 22 unidades de aislamiento de ébola designadas en el territorio nacional.

Pese a no haber registrado ningún caso confirmado de la enfermedad, las autoridades kenianas mantienen una estrecha vigilancia y hasta la fecha, la Cartera sanitaria ha controlado a más de 270.000 viajeros en una veintena de puntos de entrada al país.

“Las alianzas internacionales sólidas siguen siendo indispensables para salvaguardar la seguridad sanitaria global”, dijo el ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, durante el acto de entrega junto al alto comisionado de la India en Nairobi, Adarsh Swaika, al destacar la cooperación bilateral en materia de emergencias.

El Gobierno keniano ha desplegado dos laboratorios móviles y ha ampliado la capacidad de diagnóstico en centros apoyados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC) y el Instituto de Investigación Médica de Kenia (KEMRI) para confirmar con rapidez cualquier posible caso sospechoso.

Tras la recepción del cargamento, el titular de Salud tiene previsto inspeccionar las instalaciones del Hospital Nacional Kenyatta (KNH) y del Instituto Nacional de Salud Pública de Kenia (KNPHI) para evaluar sobre el terreno la infraestructura de respuesta rápida y el estado de preparación de los servicios sanitarios.

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La epidemia de ébola afecta principalmente al este de la República Democrática del Congo (RDC), donde suma 999 muertes confirmadas y 2.473 casos desde que se declaró el brote el pasado 15 de mayo en la provincia de Ituri, desde donde el virus se ha propagado también a la vecina Uganda.

Sin embargo, el pasado jueves Uganda dio de alta al último paciente ingresado tras registrar un total de 20 contagios confirmados —15 de ellos importados de la RDC— y dos fallecimientos.

Con este alta, el país comenzó la cuenta atrás de 42 días sin nuevos casos, el periodo reglamentario para poder declarar oficialmente el fin del brote.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta a la RDC.