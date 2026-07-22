La actividad económica de Argentina se contrae el 0,5 % intermensual en mayo

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interno bruto (PIB) en el país suramericano, muestra una subida de apenas el 0,2 % en comparación con mayo de 2025.

En los primeros cinco meses del año, la actividad económica acumuló un alza del 1,7 %.

De acuerdo con los datos del Indec, ocho de los 15 sectores que aportan a la medición lograron en mayo un avance en términos interanuales, entre los que destacaron la actividad minera y de hidrocarburos (+15,7 %) y la agricultura (+4,6 %).

Sin embargo, la industria, un sector clave de la economía argentina, registró un derrumbe interanual del 5,6 %, mientras que el comercio retrocedió el 4,3 %.

El informe difundido este miércoles no dio detalles sobre el desempeño de los diversos sectores de la economía argentina en términos intermensuales.

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Los datos oficiales confirmaron que se mantiene una tendencia de alta disparidad en el desempeño de cada sector económico.

La consultora Orlando Ferreres apuntó en un informe que "el comercio parece ser el sector con mayores dificultades para mostrar un cambio de tendencia y el inicio de la recuperación".

"Hacia adelante vemos que las condiciones macroeconómicas están mostrando una mejora, lo que debería influir gradualmente en un cambio positivo en la marcha de la actividad", sostuvo la firma en su informe.

La consultora espera que "a esto se sume una mejora en los niveles de inversión y una mejora en los ingresos reales de las familias que impulse la demanda interna".

De acuerdo con los economistas privados que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2026 la economía argentina crecerá un 3 %, por debajo de la expansión del 4,4 % lograda en 2025.