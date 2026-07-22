La Bolsa de Londres sube un 1,24 %, ante la caída de la inflación en el Reino Unido

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 131,06 puntos hasta 10.716,97, mientras que el secundario, el FTSE 250, ascendió un 0,73 %, hasta 23.926,63 puntos.

El índice de precios al consumo (IPC) se situó en junio en un 2,6 % interanual, frente al 2,8 % registrado en mayo, un dato mejor de lo esperado por los analistas, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Aunque la inflación sigue por encima del objetivo oficial del Banco de Inglaterra del 2 %, ese descenso el mes pasado alimenta la expectativa de que la institución pueda rebajar próximamente los tipos de interés, que están en el 3,75 % desde diciembre.

Entre los títulos ganadores estuvieron hoy los de las mineras Endeavour Mining, que avanzaron un 5,32 %; los de Fresnillo (3,66 %); y Antofagasta (3,52 %).

La empresa de telecomunicaciones Airtel Africa subió un 4,12 %, mientras que la promotora inmobiliaria Persimmon ascendió un 3,50 % y la compañía de ingeniería de defensa Babcock International Group acabó con un 2,96 % más.

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Por el contrario, perdieron terreno el grupo de moda Burberry, que cedió un 3,31 %; la editorial del sector de la enseñanza Pearson, que bajó un 1,95 %; y la energética Metlen Energy & Metals, cuyos títulos descendieron un 1,86 %.