La OPS pide aprovechar la recuperación tras sismos en Venezuela para corregir deficiencias

"Ahora estamos pasando a una etapa de recuperación más rápida, donde el objetivo no es solo volver a donde estábamos antes, sino aprovechar este momento para reforzar los hospitales, los centros de salud y tener alguna alternativa para problemas que ya existían", aseguró Barbosa.

Según explicó, el organismo trabaja junto al Ministerio de Salud venezolano para que la red sanitaria recupere cuanto antes su capacidad plena, pero también para corregir problemas como las dificultades de acceso al agua potable o las interrupciones del suministro eléctrico.

Por otra parte, Barbosa explicó que la OPS evaluó por el momento 73 establecimientos sanitarios y que únicamente tres hospitales presentan daños graves que les impiden operar, aunque en todo caso numerosos centros ya arrastraban deficiencias previas.

En cuanto a posibles alertas epidemiológicas derivadas del hacinamiento y las condiciones tras los seísmos, el director descartó por el momento brotes importantes, aunque incidió en la necesidad de garantizar el acceso a vacunas y medicamentos.

Barbosa recordó también la importancia de la atención psicológica a las personas afectadas por los terremotos y a los profesionales sanitarios.

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"Miles de personas perdieron familiares, amigos o sus viviendas, y muchos trabajadores de la salud también sufrieron un fuerte impacto personal", señaló, al explicar que la OPS ha impulsado líneas directas de apoyo psicológico.

Tras los terremotos, la OPS lanzó un llamado internacional para financiar la respuesta humanitaria y, según explicó Barbosa, las aportaciones recibidas -hasta el momento unos 9 millones de dólares- se transforman de forma inmediata en medicamentos, vacunas y otros suministros.

"No hay burocracia. Las donaciones se convierten inmediatamente en medicamentos, dispositivos médicos y materiales esenciales que se envían directamente al país", afirmó al insistir en que los fondos no pasan por el Gobierno venezolano.

Asimismo, detalló que ya han llegado a Venezuela unas 33 toneladas métricas de medicamentos y material de emergencia.

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en el Caribe venezolano ascendió el martes a 5.346, a los que se suman 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda.

Preguntado por el impacto de la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde la OPS actúa como oficina regional, Barbosa aseguró que la decisión no ha afectado al funcionamiento del organismo en el continente americano ni a sus relaciones con la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Además, explicó que EE.UU. continúa siendo miembro de la OPS, una organización con estructura propia dentro del sistema interamericano, por lo que "siguen compartiendo información y trabajando de manera conjunta".

Barbosa mencionó la coordinación con Estados Unidos, Canadá y México para la vigilancia sanitaria durante el Mundial de Fútbol.

"Esperemos que Estados Unidos pueda volver plenamente a la OMS, pero en la región de las Américas seguimos como la plataforma que mantiene una vigilancia constante", añadió.

Más allá de Venezuela, Barbosa señaló que las prioridades actuales de la OPS pasan por reforzar la preparación frente a futuras emergencias sanitarias.

A su juicio, la pandemia de Covid-19 dejó una enseñanza clara: los sistemas sanitarios deben ser capaces de seguir atendiendo a toda la población incluso durante una crisis.

"Hoy estamos mejor preparados que en 2019, pero nunca vamos a estar completamente preparados porque siempre existirá incertidumbre sobre cuál será la próxima emergencia", concluyó.